US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar verhängt. Die Maßnahmen sollen ab dem 6. Juli greifen. Den Entschluss verteidigte Trump gegen Kritik, zudem versuchte er Befürchtungen vor massiven Verwerfungen im Welthandel zu zerstreuen. "Es gibt keinen Handelskrieg", erklärte er. Mit Blick auf China ergänzte er in einem Interview der TV-Sendung Fox & Friends: "Sie haben so viel genommen."