Besatzung des Großamphibienflugzeugs AG600 nach seinem Jungfernflug in Zhuhai (China) am 24.12.2017 Quelle: imago

Das größte Wasserflugzeug der Welt hat seinen Jungfernflug erfolgreich bewältigt. Das meldete die chinesische amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die erste Maschine vom Typ AG600 sei in Zhuhai in Südchina vom Band gelaufen. Sie ist für 50 Passagiere ausgelegt. Die Turboprop-Maschine sei für Einsätze auf dem Meer und zur Bekämpfung von Waldbränden gedacht. Hersteller ist die staatliche Aviation Industry Corporation of China.