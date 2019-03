US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatten am Donnerstag ein Gipfeltreffen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi vorzeitig beendet. Über den Grund für das Scheitern gibt es unterschiedliche Angaben. Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho sagte in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) in einem seltenen Auftritt vor Journalisten, sein Land habe im Gegenzug für atomare Abrüstung nicht die Aufhebung aller, sondern nur eines Teils der Sanktionen gefordert und widersprach damit Trump. Die angebotene atomare Abrüstung sei die weitreichendste Maßnahme, die für sein Land derzeit machbar sei. Das Angebot werde sich auch dann nicht ändern, wenn die USA weitere Verhandlungen in der Zukunft vorschlagen würden.