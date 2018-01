Grenzzäune zwischen Süd- und Nordkorea, aufgenommen am 7. August 2017 in Paju. Quelle: ap

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, sprach am Dienstag vor der Presse in Peking von "positiven Botschaften", die Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un für eine Verbesserung der Beziehungen und eine nordkoreanische Teilnahme an den Winterspielen in Pyeongcheng gegeben hätten.