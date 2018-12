In China ist Huawei, was übersetzte so viel heißt wie "China handelt", bereits seit über 30 Jahren aktiv, zunächst als reiner Elektronikhändler. Heute setzt der Konzern 100 Milliarden Dollar um und betreibt Forschung und Entwicklung in zahlreichen Ländern – vor allem in Deutschland. Hier betreibt der Konzern das Netz der Deutschen Telekom, sichert sich in Kooperationen deutsches Knowhow, etwa das des Fotounternehmens Leica.