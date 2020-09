Passagiere verlassen den Evakuierungsflieger in Frankfurt.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Zwei der mit dem Bundeswehrflugzeug zurückgekehrten Passagiere aus China haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung Germersheim mit.



Insgesamt waren 124 Passagiere am Samstag aus dem Sonderflug in Frankfurt am Main gelandet: Neben den 100 Deutschen auch 22 Chinesen, ein US-Bürger und ein Rumäne. Elf Personen wurden anschließend in die Uniklinik gebracht. Die übrigen Personen verbringen die nächsten zwei Wochen in Quarantäne in einer Kaserne in Germersheim (Rheinland-Pfalz).