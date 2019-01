Peking zeigt sich nach Aussagen informierter Kreise "besorgt" über das abgebremste Wirtschaftswachstum - und will gegenlenken. So hat die Regierung bereits angekündigt, mit Steuersenkungen für Haushalte und Unternehmen reagieren zu wollen; auch kann Peking durch gezielte Investitionen der eigenen Wirtschaft mehr Schwung verleihen. Das hat in der Vergangenheit - etwa als die große Finanz- und Wirtschaftskrise grassierte - geklappt, dürfte sich in Zukunft aber schwerer gestalten. "Es hat sich zuletzt gezeigt, dass die Konjunkturprogramme etwas an Wirkung verlieren", meint Jörn Quitzau, Volkswirt der der Privatbank Berenberg. "Das heißt, es wird immer aufwendiger, die Konjunktur so zu stimulieren, wie es in den letzten Jahren gelungen ist."