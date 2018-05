Hunderte Millionen Chinesen kehren in der größten Reisewelle der Welt zu ihren Familien zurück, um mit ihnen gemeinsam ins neue Jahr zu feiern. Am Vorabend gibt es festliches Essen, rote Umschläge mit Geldgeschenken wechseln die Besitzer, und im Fernsehen wird die große Neujahrsgala verfolgt. Auch Böller und Feuerwerk wie bei uns zu Silvester gehören dazu - zumindest, wenn man nicht in Peking oder Shanghai wohnt, wo aus Angst vor Smog und Verletzungen in diesem Jahr Feuerwerk strikt verboten ist.