Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang pochen angesichts des Zollstreits mit den USA auf einen freien Welthandel. Wenn Strafzölle zwischen den USA und China erhoben würden, treffe das auch deutsche Firmen, sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Li am Montag in Berlin. Deshalb sei das multilaterale System so wichtig. China und Deutschland seien sich einig, an den Regeln der Welthandelsorganisation WTO festzuhalten. "Wir sind interessiert an einem reibungslosen Handel."