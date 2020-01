In Hongkong sind auch zu Silvester Tausende für mehr Demokratie auf die Straße gegangen.

Quelle: ap

Während das neue Jahr in China ruhig begonnen hat, ist es in Hongkong auch zum Jahreswechsel zu Spannungen gekommen. Die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten vor, die mehr Demokratie forderten. Einige setzten Barrikaden in Brand.



Während in der Volksrepublik das neue Jahr nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender ohnehin erst am 25. Januar richtig eingeläutet wird, wurde in Hongkong das Feuerwerk wegen der anhaltenden Proteste aus Sicherheitsgründen abgesagt.