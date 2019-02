Kronprinz bin Salman und Präsident Xi Jinping.

Saudi-Arabien und China wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Das sagte Chinas Präsident Xi Jinping bei einem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Peking. Der Kronprinz dankte für Chinas Unterstützung bei Reformen in seinem Land.



Vorangetrieben werden sollen gemeinsame Projekte bei Chinas "Neuer Seidenstraße" und dem saudischen Entwicklungsprogramm "Saudi Vision 2030", mit dem der Wüstenstaat seine Abhängigkeit von der Ölförderung verringern will.