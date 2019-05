Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass China eine Absage oder Verschiebung der Verhandlungen erwäge. Die neue Runde ist fraglich geworden, da US-Präsident Donald Trump am Sonntag überraschend angekündigt hatte, von Freitag an die bereits geltenden Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar von bisher zehn auf 25 Prozent zu erhöhen. Er drohte zusätzlich mit einer Ausweitung 25-prozentiger Sonderzölle auf alle Einfuhren aus China. Nachdem er zuletzt noch Hoffnungen auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits geweckt hatte, begründete Trump die Zollerhöhungen nun damit, dass die Verhandlungen zu langsam vorankämen.



Die Ankündigung Trumps hat an den Finanzmärkten die Sorge vor einer erneuten Eskalation im Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften geschürt. Der Deutsche Aktienindex in Frankfurt am Main gab zum Handelsstart am Montag deutlich nach. In China verlor der Shanghai Composite Index zuvor massiv und schloss mit 5,58 Prozent im Minus - das ist der stärkste Tagesverlust seit Februar 2016.