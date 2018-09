Vor dem Hintergrund des sich zuspitzenden Handelsstreits mit den USA steht die Suche nach neuen Märkten für Peking umso höher auf der Prioritätenliste. "Viele afrikanische Führer begrüßen Pekings Engagement als eine Alternative zu dem, was sie als halbherzige Ansätze der Vereinigten Staaten und Europas betrachten", schrieb Sabine Mokry vom China-Institut Merics in einer Analyse zum am Montag in Peking beginnenden Gipfel, zu dem zahlreiche afrikanische Staats- und Regierungschefs angereist sind.



In den USA sei "keine kohärente Afrika-Politik" erkennbar und auch die Europäer täten sich schwer. Deutschland und andere Staaten hätten zwar damit begonnen, ihr Engagement in Afrika zu vergrößern. Von einem gemeinsamen europäischen Vorgehen könne aber keine Rede sein. China baut derweil quer durch Afrika Regierungsgebäude, Fußballstadien, Zugstrecken, Kasernen und Raffinerien. In Sambia, Äthiopien, Gabun, Kamerun und Ghana sind mit chinesischer Hilfe Staudämme entstanden. Investoren finanzieren sogar ganze Städte, wie Angolas fast neun Quadratkilometer große Nova Cidade de Kilamba. In Südafrika will die Shanghai Zendai Group mit rund 8 Milliarden US-Dollar in der Nähe von Johannesburg ein "New York von Afrika" bauen, das 200.000 Jobs schaffen soll.