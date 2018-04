Als Folge der konfrontativen Handels- und Investitionsbeziehung zu den USA könnten chinesische Firmen künftig noch stärker in Europa auf Einkaufstour gehen und dabei vor allem Technologiefirmen ins Visier nehmen, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie von Merics und der US-Beratungsgesellschaft Rhodium Group.