Ma Long und Timo Boll. Quelle: dpa

Die deutschen Tischtennisprofis haben bei der Team-WM in Schweden Silber gewonnen. Im Finale war Rekordchampion China einmal mehr zu stark. Timo Boll, Patrick Franziska und Ruwen Filus unterlagen 0:3. Für die Chinesen war es der 21.Titel und der neunte nacheinander bei Weltmeisterschaften.



Im fünften Finalduell nach 2004, 2010, 2012 und 2014 war das deutsche Trio, das ohne den angeschlagenen Dimitrij Ovtcharov auskommen musste, chancenlos. Die Chinesen blieben in acht WM-Partien in Halmstad ohne einen einzigen Matchverlust und feierten gemeinsam mit dem Damenteam den 17.Doppeltriumph.