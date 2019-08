Matthias Stepan leitet am Mercator Institute for China Studies (Merics) den Bereich Innenpolitik. Schwerpunkt seiner Forschung ist unter anderem die Rollenverteilung von Staat, Partei und Gesellschaft bei der Politikgestaltung in China. Stepan lehrte und forschte vor seinem Wechsel zu Merics an der Freien Universität Amsterdam. Darüber hinaus sammelte er Erfahrung in der praktischen Zusammenarbeit zwischen offiziellen chinesischen und europäischen Stellen. Neben seiner Forschungstätigkeit setzt sich Stepan aktiv für eine verstärkte Vernetzung von führenden Wissenschaftlern in China und Europa ein.

Bildquelle: MERICS/Marco Urban