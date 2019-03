Die Message, die Xi mit Hilfe seiner neuen Anti-Korruptionskommission sendet, ist eindeutig: Keiner steht über seinem Gesetz und jeder kann ins Fadenkreuz seiner Ermittler geraten. Ab diesem Jahr will Xi den Fokus der Behörde deutlich ausweiten. Jüngst hat er versprochen, nicht nur die hochrangigen "Tiger" anzugehen, sondern ebenso die tief angesiedelten "Fliegen" nicht zu verschonen. Nicht mehr nur Parteikader soll die Kommission ab jetzt unter die Lupe nehmen, sondern auch Mitarbeiter in Schulen, Bildungseinrichtungen, Kulturzentren oder Sportklubs. Xis ohnehin schon langer Arm der Macht wird so noch länger – und selbst die Zivilbevölkerung wird seine totale Kontrolle in Zukunft sehr deutlich spüren.