Um den Rückstand aufzuholen, hat Peking für Zukunftstechnologien wie Robotik, Künstliche Intelligenz und Biotechnik staatliche Entwicklungsprogramme initiiert. Kritikern zufolge wird in diesem Rahmen aber auch der Import von ausländischen Konkurrenzprodukten blockiert. Die chinesische Führung behaupte, Washington wolle "das aufstrebende China im Zaum halten", sagt Scott Kennedy von der amerikanischen Denkfabrik Center for Strategic and International Studies. Sie übersehe allerdings, wie schädlich ihre eigene Strategie vom Westen betrachtet werde.



Heikel wird die technologische Abhängigkeit für China vor allem dann, wenn es um Staatsgeheimnisse und andere sensible Informationen geht. Die Banken des Landes wurden bereits angewiesen, bei der IT-Sicherheit nur noch heimische Produkte zu nutzen. Nach Einschätzung von Branchenkennern können diese meist noch recht neuen Produkten aber nicht das Maß an Sicherheit gewährleisten, das eigentlich erforderlich ist.