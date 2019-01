Wir sind den Seidenstraßen zu Land und zur See über Wochen mit unseren Teams gefolgt, haben den Mythen der alten Seidenstraße nachgespürt und den Projekten, mit denen China an der neuen Straße baut. Was uns begegnete in Ländern wie Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan oder im Oman und in Serbien ist viel Hoffnung darauf, dass chinesisches Geld und chinesische Baufirmen ähnliche Wunder bewirken können wie zu Hause in China. Dass sie teilhaben können an der chinesischen Zauberformel, die ein armes Riesenreich in nur vierzig Jahren so reich und so mächtig gemacht hat.