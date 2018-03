Seit Februar testet die Polizei in der Millionenstadt Zhengzhou intelligente Kamerabrillen. Kleine Kameras, die an Sonnenbrillen befestigt sind, schießen Fotos von Gesichtern, die mit Fotos in einer mobilen Datenbank abgeglichen werden. Verdächtige Personen können so in Bruchteilen von Sekunden identifiziert werden. Wer verdächtig ist, legen die Behörden fest, warnen Menschenrechtsaktivisten. Sie befürchten, dass die Brillen zur Verfolgung von Dissidenten und Minderheiten eingesetzt werden könnten.