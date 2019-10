Wir werden auf mehreren Ebenen kontrolliert. Anonymer Journalist

Unser Interviewpartner, der sein Gesicht nicht zeigen will, weiß nicht, warum er noch einen Test machen muss. Er fragt sich das auch nicht mehr. Er hat schon lange gelernt zu arbeiten, wie die Partei das will. "Wenn ich eine Berichtsidee habe, dann kläre ich mit oben, ob wir das Thema machen dürfen. Später entscheidet die Partei, was veröffentlicht wird und was sie für sich behält. Fazit: Wir werden auf mehreren Ebenen kontrolliert." Jetzt hat Präsident Xi noch eine weitere hinzugefügt. Wie heißt es so schön. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das gilt besonders für Chinas Journalismus.