Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Archivbild

Quelle: Fabio Cimaglia/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Als erstes bedeutendes westliches Industrieland will Italien mit China eine Vereinbarung über die Seidenstraßeninitiative schließen. Das sei eine Chance für Italien, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Es gehe zunächst um eine Absichtserklärung.



Mit dem Seidenstraßenprojekt will China Handelswege durch Asien nach Europa und Afrika erschließen. Es sieht auch Investitionen in Infrastrukturen vor. Viele Länder sehen in dem Projekt auch einen Versuch Chinas, seinen Einfluss zu erhöhen.