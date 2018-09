Chinas Volkskongress will Präsident Xi mehr Macht einräumen. Quelle: Ng Han Guan/AP/dpa

In China trifft sich der Nationale Volkskongress am Montag zur Jahrestagung. Im nicht frei gewählten chinesischen Parlament soll der Weg für eine unbegrenzte Amtszeit von Präsident Xi Jinping geebnet werden.



Die Aufhebung der bisherigen Beschränkung auf zwei Amtszeiten von fünf Jahren für den Präsidenten will der Volkskongress am 11. März verabschieden. Der Schritt ist eine Abkehr des bisher geltenden "kollektiven Führungsmodells" in China, das die Wiederkehr eines Diktators verhindern soll.