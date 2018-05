Grammer ist ein Autozulieferer mit Sitz im bayerischen Amberg. Quelle: Armin Weigel/dpa

Der Autozulieferer Grammer steht offenbar vor einer Übernahme durch den chinesischen Großaktionär Ningbo Jifeng. Grammer bestätigte fortgeschrittene Verhandlungen mit verbundenen Unternehmen von Ningbo Jifeng, die zu einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der Grammer AG führen könnten.



Der chinesische Konzern stellte dabei einen Preis von 60 Euro plus der vorgeschlagenen Dividende von 1,25 Euro in Aussicht. Grammer würde damit mit knapp 772 Millionen Euro bewertet.