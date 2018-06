Assistenzroboter EDAN, entwickelt beim DLR. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die IG Metall fordert angesichts der Einkaufstour chinesischer Investoren bei deutschen Hightech-Firmen eine wirksame Gegenstrategie. "Die zunehmenden Übernahmen deutscher Unternehmen in Schlüsselindustrien können gefährlich werden", sagte IG-Vorstandsmitglied Wolfgang Lemb.



"Wir müssen den Vorsprung bei Hochtechnologien, etwa im Maschinen- und Anlagenbau, halten. Wenn wir diesen verlieren würden, dann hätte das substanzielle Auswirkungen auf die Industrie in Deutschland insgesamt", so Lemb.