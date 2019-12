Bruce Lee im Madame Tussauds in Peking. Symbolbild

Quelle: Rolex Dela Pena/epa/dpa

Die Tochter der Kung-Fu-Legende Bruce Lee hat eine beliebte Restaurantkette in China verklagt, weil sie aus ihrer Sicht unrechtmäßig mit dem Bild ihres Vaters Werbung mache. Shannon Lee fordert 210 Millionen Yuan, umgerechnet 27 Millionen Euro, Schadenersatz. Ein Gericht in Shanghai hat den Fall angenommen.



Die Kette wirbt mit einem schwarzhaarigen Mann in gelbem Pullover in Kung-Fu-Pose, der Lee ähnlich sieht. Lee war eine Ikone des Kampfkunstfilms und starb 1973 im Alter von 32 Jahren.