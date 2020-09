VW-Logo auf einem Elektroauto.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

Der chinesische Batteriehersteller Guoxuan hat Verhandlungen mit Volkswagen über eine strategische Zusammenarbeit bestätigt. Es soll um Technologie, Produkte und Kapital gehen, hieß es in einer Mitteilung. Beide Seiten hätten bislang aber noch keine Einigung auf eine spezifische Kooperation erzielt.



"Es herrscht bedeutende Unsicherheit über die genannten Angelegenheiten", hieß es in der Erklärung zu Medienberichten, wonach VW einen 20-prozentigen Anteil an Guoxuan erwerben wolle.