Chinas Ministerpräsident Li Keqiang. Archivbild Quelle: Rainer Jensen/dpa

Chinas Ministerpräsident Li Keqiang will bessere Chancen für chinesische Unternehmen in Deutschland. Er hoffe, "dass Deutschland seine Bedenken zurückstellt und für chinesische Unternehmen, die in Deutschland oder Europa investieren und Firmen gründen wollen, ein gerechtes, offenes Umfeld sowie einen stabilen institutionellen Rahmen schafft."



Das schreibt Li Keqiang in einem Gastbeitrag für die "FAZ". Nur durch "gegenseitige und gerechte Öffnung" könnten beide Seiten profitieren.