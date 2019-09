Angela Merkel ist eine Person, die in Peking akzeptiert wird. Sie kann auch über Hongkong offen reden, weil sie in den letzten Jahrzehnten so viel zur Verbesserung der Beziehungen beigetragen hat.

heute.de: Haben westliche Politiker, Medien und NGOs schon ausreichend verstanden, wie Peking auf Kritik reagiert?



Gu: Inzwischen hat man das teilweise gelernt. Kritik per se ist gar nicht so schwierig für die Parteiführung. Es geht um die Art und Weise, wie man sie zum Ausdruck bringt. Insbesondere hört man ungern öffentliche Kritik, selbst wenn man bereit ist, unter vier Augen über Probleme zu sprechen. Angela Merkel ist eine Person, die in Peking akzeptiert wird. Sie kann auch über Hongkong offen reden, weil sie in den letzten Jahrzehnten so viel zur Verbesserung der Beziehungen beigetragen hat und Vertrauen genießt.