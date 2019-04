Huawei hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. "In Zukunft werden wir alles tun, um Ablenkungen von außen abzuschütteln, das Management zu verbessern und Fortschritte bei unseren strategischen Zielen zu erreichen", sagte Huaweis amtierender Vorsitzender, Guo Ping, am Freitag laut einer Mitteilung. Der chinesische Konzern ist in mehr als 170 Ländern und Regionen aktiv und macht etwa die Hälfte seines Geschäfts außerhalb Chinas.