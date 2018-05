Das ganze Volk freut sich, als Delegierter freu ich mich noch mehr. Wir unterstützen die Entscheidung der Parteizentrale. Wir werden unsere heilige Stimme abgeben. Zhang Linshun, Delegierter

Dafür gab es anhaltenden Applaus. Es ist zu erwarten, dass die Delegierten fast einstimmig für eine unbegrenzte Amtszeit des Präsidenten stimmen. Über zwei Wochen tagt der Kongress, und seit gut einer Woche ist bekannt, dass die Verfassung zum Wohle des Präsidenten verändert werden soll. Fragt man bei den Delegierten nach, bekommt man die sehr erwartbare Antwort, dass alles toll ist, was von oben kommt. Oder wie Zhang Linshun aus der Provinz Fujian sagt: "Das ganze Volk freut sich, als Delegierter freu ich mich noch mehr. Wir unterstützen die Entscheidung der Parteizentrale. Wir werden unsere heilige Stimme abgeben."



Natürlich sind bei weitem nicht alle dieser Meinung - ganz im Gegenteil. Selten gab es so viele kritische Stimmen wie in den letzten Tagen. Zahlreiche Weibo-Seiten wurden gesperrt, weil sie sich in irgendeiner Art und Weise kritisch geäußert haben. Weibo ist eine Art Twitter auf Chinesisch. Im Netz, selbst im chinesischen, ist die Meinung noch frei. Kurzfristig zumindest, bis sie zensiert wird. Also werden die Kritiker immer kreativer. Texte weden abfotografiert und auf den Kopf gestellt, damit der Zensur-Algorithmus zumindest für kurze Zeit nicht greift.