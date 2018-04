Darstellung der chinesischen Raumstation «Tiangong 1». Quelle: CMSE/Europa Press/dpa

Das chinesische Raumlabor "Tiangong 1" wird voraussichtlich zwischen 22 Uhr und 5 Uhr am 2. April in Einzelteilen auf die Erdoberfläche herabfallen. Davon geht Holger Krag von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA aus. Von der Raumstation treffen etwa 1,5 bis 3,5 auf die Erde.



Ein genauer Ort sei nicht zu prognostizieren. Sicher sei aber, dass der Weltraumschrott in einem Band zwischen dem Süden Frankreichs und Argentinien auf die Erde treffe. Deutschland soll nicht betroffen sein.