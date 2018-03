Chodorkowski: Deutschland ist ein beständiger Partner von Russland und Deutschland ist das Land, das am besten Russland verstehen kann. Mein Eindruck ist aber, dass in Deutschland das Gefühl entstanden ist, dass Russland sich nicht ändern wird, dass Russland nicht reif ist für die Demokratie und dass Putin Stabilität bedeutet. Und wenn man zum Beispiel an die Rede vor der föderalen Versammlung denkt, wo er mit Atomkrieg gedroht hat und die Ereignisse in London in den letzten Tagen… Oder wenn wir berücksichtigen, wie der Kreml sich auch in die deutsche Politik versucht einzumischen, dann sieht man doch, dass Putin nicht für Stabilität steht. Und die Lage innerhalb Russlands ist keine Garantie dafür, dass der Totalitarismus weitergeht. Es entstehen neue Kräfte und die werden natürlich vom Staat unterdrückt, aber diese Kräfte bewegen Russland in Richtung der Demokratie. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die sechs Jahre, die sich Putin jetzt weiter nehmen wird, keine ruhige Zeit für Putin werden. Hier in Deutschland muss man die russische Gesellschaft sehr aufmerksam beobachten und man sollte zumindest moralisch auf der Seite der russischen Gesellschaft sein.