Die Amerikanerin Judith Torchia aus Nashville ließ sich davon nicht abhalten. Sie besuchte Jerusalem in diesem Jahr zum ersten Mal. Sie habe trotz der Berichte über Unruhen keine Angst gehabt zu kommen, sagte sie. "Die Medien haben die Tendenz, kleine Dinge aufzublähen", sagte Torchia lächelnd. "Es ist wundervoll, hier zu sein, und gerade zu Weihnachten die Orte zu sehen, von denen man in der Bibel liest." Sie wolle mit dem Besuch ihren Glauben stärken, sagte die US-Touristin in der Grabeskirche. So wie sie besuchten auch viele weitere Touristen die heiligste Stätte des Christentums, viele trugen rot-weiße Weihnachtsmützen. Besuchergruppen warteten in einer langen Schlange vor der Grabkapelle. An dieser Stelle soll Jesus Christus begraben worden und wieder auferstanden sein.