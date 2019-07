Volker Kauder (CDU) im Bundestag. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der frühere Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat seine Forderung nach einem Abschiebestopp für Christen aus dem Iran bekräftigt. In ein Land, das nicht die Religionsfreiheit garantiere, könne man sie nicht zurückschicken.



Kauder sagte, in einem ersten Schritt habe er im Gespräch mit dem Bundesinnenministerium erreicht, dass für die Qualifizierung als Christ das Taufzeugnis ausreiche und sie nicht in Gesprächen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge überprüft werde.