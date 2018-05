Besucher in Jerusalem in der Grabeskirche vor dem Salbungsstein. Quelle: Sara Lemel/dpa

Christen aus aller Welt haben sich am Sonntag zu Weihnachtsfeierlichkeiten im Heiligen Land versammelt. Sie werden in diesem Jahr überschattet von der Krise um die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA.



Die traditionelle Weihnachtsprozession brach am Mittag von Jerusalem nach Bethlehem auf. Dort werden über die Feiertage rund 10.000 Besucher erwartet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa, führte die Prozession an.