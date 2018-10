Bundespräsident Steinmeier besucht Ostsachsen Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Christen und Muslime in Deutschland aufgerufen, gemeinsam nach Regeln für das Zusammenleben in Deutschland zu suchen.



"Probleme müssen auf den Tisch, wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen, müssen Regeln unseres Zusammenlebens definieren und, wo nötig, auch klare Grenzen ziehen". Das sagte Steinmeier nach einem vorab verbreiteten Redetext in Berlin beim Festakt "40 Jahre Christlich-Islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle (CIBEDO)".