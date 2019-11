Qualitativ so hochwertig, dass er zu seiner Zeit noch seinesgleichen gesucht hat. Chriss Dettmer, Tätowierer

Trotzdem hat sich Christian Warlich bis heute einen Namen in der Tattoo-Szene gemacht und wird auch von vielen modernen Tätowierern geschätzt: "Mit seinen Arbeiten, so wie er das damals gemacht hat, war er qualitativ so hochwertig, dass er zu seiner Zeit noch seinesgleichen gesucht hat. In Deutschland gab es das definitiv so nicht", schwärmt auch Chriss Dettmer, der seit 2009 sein eigenes Tattoo-Studio "The Black Hole Tattoo" in der Hamburger Sternschanze betreibt.