So liegt der Fall Wulff zwar nicht. Doch der Einkauf zeige den Altbundespräsidenten in einer unverfänglichen Alltagssituation und in der Rolle eines fürsorgenden Familienvaters, so der BGH in seiner Begründung. Der Fall Wulff - er wird sicher für eine neue lebhafte Diskussion sorgen, was Prominente aus Sicht der Medien aushalten müssen und was nicht. Wer jedenfalls in der Vergangenheit immer wieder für mediale Aufmerksamkeit sorgte, darf später nicht auf journalistische Zurückhaltung pochen. Die Abgrenzung zwischen Persönlichkeitsrechten und Informationsrechten - sie ist um ein weiteres höchstrichterliches Urteil zugunsten der Medien reicher.