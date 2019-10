Wo immer sie hinkam, war sie die erste Frau in einer Spitzenposition. Erste Chefin der Anwaltskanzlei Baker & McKenzie, erste Finanzministerin in Frankreich - und damit auch in einem G8-Mitgliedsstaat, erste Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Und am 1. November wird Christine Lagarde die erste Präsidentin der EZB in Frankfurt am Main.