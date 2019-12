Am Rahmen der Pressekonferenz ändert sich nichts. Doch heute sind besonders viele Journalistinnen und Journalisten in die EZB gekommen. Die Plätze im Saal in Frankfurt sind dicht besetzt. Und das Blitzlichtgewitter zu Beginn, als Christine Lagarde den Saal betritt, hält deutlich länger an als sonst. "Take your Time", sagt sie und lächelt den Fotografen zu. Kurz darauf beginnt die politisch versierte ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds ziemlich routiniert damit, die Stellungnahme des Rates vorzulesen.