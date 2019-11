Frau Lagarde, das war die ermutigendste Rede über Europa in den vergangenen zwei oder drei Jahren gewesen. Christian Sewing, Chef der Deutschen Bank

Abgesehen von diesen wenigen Bemerkungen zur Geldpolitik ging es Christine Lagarde in ihrer ersten öffentlichen Rede als Notenbankchefin aber offenbar vor allem um eine Aufbruch-Rede für Europa. Das kam bei den Hörern im Saal auch so an. "Frau Lagarde, das war die ermutigendste Rede über Europa in den vergangenen zwei oder drei Jahren gewesen", sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing an Lagarde gerichtet. "Genau das ist es, was wir brauchen". Es sei, so Sewing weiter, das erste Mal, dass er von einer EZB-Persönlichkeit so deutlich gehört habe, dass Europa sich auf den Weg zur zweitstärksten Ökonomie der Welt machen müsse.