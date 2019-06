Für die SPD sitzt Lambrecht seit 1998 im Bundestag. Ihre ersten politischen Schritte machte die hessische Sozialdemokratin nach eigener Darstellung in der Anti-Atom-Bewegung - sie wuchs nahe dem Kernkraftwerk Biblis auf. "Was mich motiviert? Die Vision einer gerechteren und sozialeren Gesellschaft", schreibt sie. Nach ihrem Einzug in den Bundestag wurde sie Mitglied im Rechtsausschuss, nach ihrer Wiederwahl 2009 übernahm sie für zwei Jahre die Aufgabe der rechtspolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, anschließend den Vize-Fraktionsvorsitz.