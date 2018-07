Gelberg sieht Nöstlingers Werk in einem gesellschaftlichen Kontext. "Wir dürfen nicht vergessen, dass sich das Erzählen für Kinder in den 60er und 70er Jahren total verändert hat. Es war zudem eine Phase heftiger Auseinandersetzung mit traditionellen, marktorientierten Mustern", so Gelberg. Daran habe Nöstlinger heftig teilgenommen. Sie sei wie ihre Freundin Astrid Lindgren ganz und gar den Kindern zugewandt gewesen. Gelberg zitierte Nöstlinger dazu: "Schauen und hören wir einfach den Kindern beim Leben zu." So hätten ihre Geschichten ins Herz des Erzählens geführt, davon lebten ihre Geschichten. Immer wieder, bis zuletzt, sei sie dem Leben zugewandt gewesen, so Gelberg.