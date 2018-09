"Dies ist ein ganz besonderer Sommertag", sagte der 83 Jahre alte Künstler am Montag vor seinem in der Sonne schimmernden Projekt. "Alle Interpretationen sind erlaubt, denn alle regen zum Nachdenken an - und das Denken macht uns zu Menschen." Während die Fässer auf den Schrägseiten der "Mastaba" rot-weiß bemalt sind, dominieren auf den geraden Außenseiten dunkelrot, blau und lila. "Ich wähle die Farben so, dass sie sich an sonnigen und regnerischen Tagen in die Landschaft und Vegetation einfügen", sagte Christo.