Zum Auftakt der 39. Parade der Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuellen am Samstag in der Hauptstadt schallt es bei zunächst drückender Hitze aus den Lautsprechern: "We are the beautiful ones" (Wir sind die Schönen). Dragqueens, Fetischisten und unzählige Verkleidete laufen und tanzen gut gelaunt vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor. Motto: "Mehr von uns - jede Stimme gegen Rechts".