Skyler Rösing, 17, musste erleben, dass genau das häufig nicht der Fall ist. Er ist Transmann, also in einem weiblichen Körper geboren. Er möchte bald mit einer Hormontherapie beginnen. "Manche Lehrer weigern sich, meinen neuen Namen zu benutzen", sagt der Kölner, der zum dritten Mal beim CSD dabei ist. Und auch, was Gesetze angeht, sieht der Schüler Nachholbedarf in Deutschland. "Bei der Namens- und Personenstandsänderung werden einem viele Stolpersteine in den Weg gelegt."