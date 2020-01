Kollekte während eines Gottesdienstes.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild/Archiv

Überraschung nach dem Gottesdienst: In der evangelischen Christuskirche in Celle haben Gemeindemitglieder nach einem Familiengottesdienst einen 1.000-Mark-Schein in der Kollekte gefunden. Das berichtete NDR 1 Niedersachsen. Pastor Jens Heger sagte dem Sender, er glaube, dass sich der anonyme Spender ganz bewusst dafür entschieden habe.



Die Kollekte am Ausgang des Gotteshauses sei für die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde bestimmt. Beim Umtausch erhielt die Gemeinde für die 1.000 Mark übrigens 511,29 Euro.