Eine groß angelegte Blockade durch Google muss die Werbewirtschaft zunächst nicht befürchten. Die "Coalition for Better Ads" hat insgesamt zwölf Werbeformate definiert, die wegen der großen Ablehnung der Nutzer künftig nicht mehr verbreitet werden sollen. Werbetreibende hatten mehrere Monate Zeit, ihre Angebote an die neuen Vorgaben anzupassen. In Pressebriefings erklärte Google, dass zunächst weniger als ein Prozent der untersuchten Websites von dem neuen Werbeblocker betroffen sein sollen. Das liegt auch daran, dass die Kategorien unzulässiger Werbung sehr eng gefasst wurden. So sind Autoplay-Werbespots weiter erlaubt, wenn sie ohne Ton abgespielt werden.