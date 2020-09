Der EuGH kippt am 18. Juni die Maut-Pläne zur allgemeinen Überraschung. Die Pkw-Maut sei "in dieser Form leider vom Tisch", räumt Scheuer ein. Noch am selben Abend veranlasst er die Kündigung von Verträgen mit einem Volumen von insgesamt rund zwei Milliarden Euro. In der Folge entzündet sich eine hitzige Debatte über mögliche Schadenersatzforderungen der Unternehmen. Die Opposition pocht auf Klarheit über die Kosten des gescheiterten Projekts.



Am 28. Juni nehmen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Unionsfraktion Scheuer in Schutz. Es habe den klaren politischen Auftrag gegeben, "für einen pünktlichen Start der Maut zu sorgen und die Einnahmen zu sichern", heißt es.